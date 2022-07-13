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Haşhaş tohumu ihracatı, Hint pazarının açılmasıyla bu yıl 81 milyon doları aştı

13.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haşhaş tohumu ihracatı, Hint pazarının açılmasıyla bu yıl 81 milyon doları aştı

İZMİR (AA) - Ege İhraçatçı Birlikleri (EİB), geçen yılın ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatının Hindistan pazarının 2,5 yıl aranın ardından açılmasıyla bu yıl 81 milyon doları geçtiğini bildirdi.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs-9 Haziran 2022 tarihlerinde pazarını açan Hindistan'a 67 milyon 380 bin dolarlık beyaz haşhaş tohumu ihraç edildi.

Böylece, geçen yılın ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatı, bu yılın ocak-haziran döneminde 81 milyon doları aştı.

Türkiye'nin haşhaş tohumu ihracatının 75,5 milyon dolarlık bölümünü beyaz haşhaş satışı oluşturdu. Mavi haşhaş ihracatı 5,5 milyon dolar, sarı haşhaş ihracatı ise 87 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'dan sonra en çok haşhaş tohumu ihraç edilen ülkeler 4 milyon dolarla Nepal, 1,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu.

- "2,5 yıl aranın ardından mutluluk yaşadık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Hindistan'a Kovid-19 salgını nedeniyle 2,5 yıl kesintiye uğrayan haşhaş tohumu ihracatının, bu yıl yeniden başladığını hatırlattı.

Hindistan'dan ilk başta 17 bin 500 ton kota aldıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Hindistan, 9 Mayıs-9 Haziran 2022 tarihleri arasında 15 bin 746 ton beyaz haşhaş ihracatına onay verdi. Kotanın yaklaşık yüzde 90'ını kullanabildik. Karşılığında da ülkemize 67,3 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. 2021 yılının ilk yarısında 7,9 milyon dolar olan haşhaş tohumu ihracatımız, 2022 yılında Hindistan'a ihracat yolunun açılmasıyla birlikte 81 milyon doları aştı. Haşhaş üreticilerimiz ve ihracatçılarımız 2,5 yıl aranın ardından büyük bir mutluluk yaşadı."

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