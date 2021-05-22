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Hasret filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Seo Editör-8 Seo Editör-8
22.05.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı Ertem Eğilmez'in yapımcılığını üstlendiği ve Ergin Orbey'in senaristliğinde çekilen Hasret filmi, bir assolist ile kemancının hikayesini konu ediniyor. Hasret filminde genç ve güzel bir assolist olan Alev, bir iş insanı ile tanışıyor.

Hasret filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Hasret filminde; Alev, tanıştığı iş insanı Adem ile evlilik planları yapar. Alev’in annesi de ayaklarına kadar gelen bu kısmeti kaçırmak istemez ve kızına baskı yapar. Hasret filminde Alev’in kemancı arkadaşı Ferdi de ona aşıktır. Alev’le Adem’in evlilik planlarını öğrenince, her şeyi bırakıp gitmeyi düşünen Ferdi, assolist Alev’in, duyma yetisini kaybetmesi ile birlikte bu kararından vazgeçer.

HASRET FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten’in oturduğu Hasret filmi, 1974’te İstanbul’da çekildi.

HASRET FİLMİNİN KONUSU

Genç ve güzel bir assolist ile kemancının aşkını konu edinen Hasret filminde; iş insanı Adem ile genç assolist Alev tanışır. Adem, Alev’le evlenmeyi düşünüyor. Alev'in annesi ise bu hayırlı kısmeti kaçırmak istemeyerek, kızına evlenmesi için ısrarda bulunur.

Diğer taraftan Alev'in kemancısı Ferdi de Alev’e aşıktır. Alev'in evleneceğini duyunca işi bırakmayı istese de son konserde Alev duyma yetisini kaybedince bu düşüncesinden vazgeçiyor. İşini kaybeden Alev, bir tercih yapmak durumunda kalır.

Hasret filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosuu

HASRET FİLMİNİN OYUNCULARI

Emel Sayın
Engin Çağlar
Orçun Sonat
Adile Naşit
Suzan Avcı
Münir Özkul
Kemal Sunal
Metin Akpınar
Turgut Boralı
Gönül Hancı
Güzin Özipek
Hüseyin Kutman
Renan Fosforoğlu
Kemal Çapraz
Ekrem Dümer
Muammer Gözalan

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Adile Naşit Emel Sayın
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