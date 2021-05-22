Hasret filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Hasret filminde; Alev, tanıştığı iş insanı Adem ile evlilik planları yapar. Alev’in annesi de ayaklarına kadar gelen bu kısmeti kaçırmak istemez ve kızına baskı yapar. Hasret filminde Alev’in kemancı arkadaşı Ferdi de ona aşıktır. Alev’le Adem’in evlilik planlarını öğrenince, her şeyi bırakıp gitmeyi düşünen Ferdi, assolist Alev’in, duyma yetisini kaybetmesi ile birlikte bu kararından vazgeçer.

HASRET FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten’in oturduğu Hasret filmi, 1974’te İstanbul’da çekildi.

HASRET FİLMİNİN KONUSU

Genç ve güzel bir assolist ile kemancının aşkını konu edinen Hasret filminde; iş insanı Adem ile genç assolist Alev tanışır. Adem, Alev’le evlenmeyi düşünüyor. Alev'in annesi ise bu hayırlı kısmeti kaçırmak istemeyerek, kızına evlenmesi için ısrarda bulunur.

Diğer taraftan Alev'in kemancısı Ferdi de Alev’e aşıktır. Alev'in evleneceğini duyunca işi bırakmayı istese de son konserde Alev duyma yetisini kaybedince bu düşüncesinden vazgeçiyor. İşini kaybeden Alev, bir tercih yapmak durumunda kalır.

HASRET FİLMİNİN OYUNCULARI

Emel Sayın

Engin Çağlar

Orçun Sonat

Adile Naşit

Suzan Avcı

Münir Özkul

Kemal Sunal

Metin Akpınar

Turgut Boralı

Gönül Hancı

Güzin Özipek

Hüseyin Kutman

Renan Fosforoğlu

Kemal Çapraz

Ekrem Dümer

Muammer Gözalan



