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  4. Hasret kısa sürüyor! Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Jan Vesely, geri dönüş fitilini ateşledi...

Hasret kısa sürüyor! Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Jan Vesely, geri dönüş fitilini ateşledi...

22.11.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolda sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe Beko'da sözleşmesi sona eren Jan Vesely, sezon başında takımdan ayrılarak Barcelona'nın yolunu tutmuştu. İspanya Ligi temsilcisiyle 3 yıllık kontrata imza atan Çek pivot için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertli takımda oynadığı dönemde Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen başarılı pota altı oyuncusunun Türkiye'ye geri dönmek istediği iddia edildi.

Hasret kısa sürüyor! Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Jan Vesely, geri dönüş fitilini ateşledi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de sezona çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis'in göreve gelişi sonrasında takımda birçok değişim yaşanmıştı. Sarı - lacivertli formayla efsaneleşmiş isimler arasında yer alan Jan Vesely, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

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Kontratının bitmesinin ardından İspanya ekibi Barcelona'nın yolunu tutan Jan Vesely'nin yeni takımında istediği ortamı bulamadığı ve mutsuz olduğu gerekçesiyle Fenerbahçe Beko'ya geri dönmek istediği iddia edildi.

İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMIYOR

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Barcelona'da istediği süreyi alamadığı için şikayetçi olduğu öne sürülen Jan Vesely, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada ortalama 17,3 dakika süre aldı. Çek pivot, 8,5 sayı ve 1,5 asist ortalamasıyla oynuyor.

FENERBAHÇE'DE 9 KUPA KAZANDI

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Fenerbahçe Beko'ya 2014 yılında transfer olan Jan Vesely, sarı-lacivertli takımla 3 Türkiye Kupası, 1 EuroLeague, 4 Basketbol Süper Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Jan Vesely, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla ING Basketbol Süper Ligi'nde 9.9, EuroLeague'de 13.6 sayı ortalamaları yakalamıştı.

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Fenerbahçe Beko Jan Vesely

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