Hasta çocuklara yeni yıl sürprizi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümünde tedavisi devam eden çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklara, yeni yıla mutlu girmelerini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, hasta çocuklara palyaço ve boyama etkinliği yaparak çocukları güldürmeyi başardı.

Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik yaptığı yeni yıl etkinliğine, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Şahin Toprak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar ve çocukların anne ve babaları katıldı.

Etkinlikle ilgili Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Bu etkinlikleri düzenledikleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başhekimimize teşekkür ediyorum. Özellikle bizim çocuk hastalara yönelik mutlu etmek için böyle bir etkinlik düzenlediler. Bizlerde onlara katılarak destek verdik. Kendilerine teşekkür ediyorum.” Dedi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek ise, “Bu projeyi düzenlerken amacımız çocukların yüzünde tebessüm görmekti. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki, çocukların tebessümü dünyaya bedel. Bu amaçla gülen yüzler, tebessümlü yüzler, gülen gözler gayesiyle bu etkinliği düzenledik. Bu etkinliği düzenlememizde destek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğüne özellikle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

