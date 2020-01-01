YURTHABER
  4. Hasta çocuklara yeni yıl sürprizi

Hasta çocuklara yeni yıl sürprizi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümünde tedavisi devam eden çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklara, yeni yıla mutlu girmelerini sağladı.Büyükşehir Belediyesi, hasta çocuklara palyaço ve boyama etkinliği yaparak çocukları güldürmeyi başardı.Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik yaptığı yeni yıl etkinliğine, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümünde tedavisi devam eden çocuklara yeni yıl sürprizi yaptı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören çocuklara, yeni yıla mutlu girmelerini sağladı.
Büyükşehir Belediyesi, hasta çocuklara palyaço ve boyama etkinliği yaparak çocukları güldürmeyi başardı.
Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik yaptığı yeni yıl etkinliğine, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Şahin Toprak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar ve çocukların anne ve babaları katıldı.
Etkinlikle ilgili Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Deniz, duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Bu etkinlikleri düzenledikleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başhekimimize teşekkür ediyorum. Özellikle bizim çocuk hastalara yönelik mutlu etmek için böyle bir etkinlik düzenlediler. Bizlerde onlara katılarak destek verdik. Kendilerine teşekkür ediyorum.” Dedi.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Güzelçiçek ise, “Bu projeyi düzenlerken amacımız çocukların yüzünde tebessüm görmekti. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki, çocukların tebessümü dünyaya bedel. Bu amaçla gülen yüzler, tebessümlü yüzler, gülen gözler gayesiyle bu etkinliği düzenledik. Bu etkinliği düzenlememizde destek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğüne özellikle çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
Koordinasyon toplantısında Haliliye konuşulduKoordinasyon toplantısında Haliliye konuşuldu
Şanlıurfalılar yeni yıla sisle uyandıŞanlıurfalılar yeni yıla sisle uyandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Mehmetçik yeni yılı sınırda eli tetikte karşıladı!

Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

Kütahya’da eski eşini silahla tehdit ve darp eden şahıstan cephanelik çıktı

Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı

Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Kayserispor 3 Ocak’ta topbaşı yapacak

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:33
İkindi
15:04
Akşam
17:24
Yatsı
18:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Ekinci Eczanesi
Merkez
Hasan Özer Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yazar Eczanesi
Merkez
Zerga Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’da 11 Nisan çalıştayı düzenlendi

Şanlıurfa’da 11 Nisan çalıştayı düzenlendi

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Leopar sazanı, Hasankeyf'te ortaya çıktı

Leopar sazanı, Hasankeyf'te ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.