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Hasta sevk eden ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.02.2020 23:26 | Son Güncelleme

Kayseri’de hasta sevk eden ambulansa arkasındam otobüs çarpması sonucu ambulans içindeki hasta ve hemşire yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesinden Kayseri Şehir Hastanesi’ne hasta sevki yapan ambulansa 46 ABM 561 plakalı yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucunda, ambulans içindeki hemşire ve hasta yaralandı.

Hasta sevk eden ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Kayseri’de hasta sevk eden ambulansa arkasındam otobüs çarpması sonucu ambulans içindeki hasta ve hemşire yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesinden Kayseri Şehir Hastanesi’ne hasta sevki yapan ambulansa 46 ABM 561 plakalı yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucunda, ambulans içindeki hemşire ve hasta yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi
Olay yerine çağırılan başka bir ambulansla yaralılar hastaneye sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Hasta sevk eden ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

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