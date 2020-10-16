YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hasta ve refakatçilerinin yüzünü güldüren eğitim

Hasta ve refakatçilerinin yüzünü güldüren eğitim

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’, yatalak hastalar ve refakatçilerinin yüzlerini güldürüyor.Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’, yatalak hastalar ve refakatçilerinin yüzlerini güldürüyor.
Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca hasta refakatçilerine deneyimli eğitim hemşireleri tarafından ‘Hasta Refakatçi Eğitimi’ veriliyor. Daha önce yapılan teorik eğitimlerin ardından uygulamalı eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda eğitim hemşireleri tarafından hasta vatandaşın kaldığı eve gidilerek hasta bakımını üstlenen yakınlara, bireysel uygulamalı eğitim veriliyor.
Eğitimlerde, günlük yapılması gereken bakım ve işlemler, göz bakımı, ağız-kulak-burun temizliği, perine bakımı, kısmi vücut temizliği, pasif egzersiz ve yer değişikliği, masaj, postural drenaj, beslenme ve yatak çarşaflarının değişimi yer alıyor. Haftalık yapılması gereken bakım ve işlemlerde ise, saç banyosu ve vücut banyosu yer alıyor. Eğitimlerde ayrıca yatak yarası koruma, önleme ve bakımı, hasta yakını psikolojisi, hastaların düşme riskinin değerlendirilmesi ve önlenmesi, temel güvenlik önlemleri ve atık yönetimi konuları anlatılıyor. Hasta Bakımı Refakatçi Eğitimi almak isteyen hasta yakınları 153 numaralı çağrı merkezini aramalarının yeterli oluyor.
Kocaeli’de yaşayan ve 10 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu omuriliği kırılıp yatalak kalan 49 yaşındaki İbrahim Karoğlu ve eşi Havva Karoğlu da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sunmuş olduğu Hasta Bakımı Refakatçi Eğitimini aldı. Kaza sonucu yatalak kaldığını belirten İbrahim Karoğlu, “10 yıldır bu durumdayım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu eğitim bizim için çok önemliydi. Allah vesile olanlardan razı olsun. İhtiyaç olduğunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hep yanımızda” dedi.
Hem teorik hem de pratik eğitim aldığını kaydeden Havva Karoğlu ise, “Ben 10 yıldır eşime bakıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulansı ve hasta refakatçi eğitiminden faydalanıyoruz. Özellikle hasta refakatçi eğitimi bizim için çok önemliydi. Evimize kadar gelip, bizlere eğitim verdiler. Düşünen, uygulayan ve projeye destek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:51
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Deva Eczanesi
Izmit
Alcan Eczanesi
Golcuk
Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Derbent Eczanesi
Kartepe
Çağlar Eczanesi
Darica
İskele Eczanesi
Dilovasi
Semih Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.