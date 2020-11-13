Hastalığa meydan okuyun! Bol soğanlı bol sarımsaklı kremalı mantar çorbası

Birkaç malzemeyi bir araya getirmek, sadece dakikalar içinde tadına doyulmaz bir lezzet hazırlamak bu kadar kolay olmamıştı.

KREMALI MANTAR ÇORBASI MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 soğan doğranmış

4 diş sarımsak kıyılmış

750 gr mantar dilimlenmiş

6 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk ya da et suyu yoksa normal su da kullanabilirsiniz

1-2 çay kaşığı tuz, tadına göre ayarlayın

1-2 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı krema

Servis için doğranmış taze maydanoz

KREMALI MANTAR ÇORBASI YAPILIŞI

Tereyağı ve yağı büyük bir tencerede orta-yüksek ateşte eriyene kadar ısıtın. Soğanı yumuşayana kadar 2 ila 3 dakika soteleyin. Sarımsakları kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika pişirin.

Mantarı ekleyip 5 dakika pişirin.

Mantarlar da kavrulduktan sonra içine sıcak su ilave edin.

Unu küçük bir tavada kavurun. Kaynamakta olan çorbadan bir kepçe ve su alın ve unlu karışıma katın. Hızlı bir şekilde çırpın. Un terbiyesini kaynayan çorbaya alın ve karıştırın.

Et suyu ekleyin, tekrar karıştırın ve kaynatın. Tuz, karabiber ekleyin. Kıvamı yoğun olduysa su ilavesi yapabilirsiniz.

Ara sıra karıştırarak kapağı kapalı bir şekilde 10-15 dakika kaynamaya bırakın. Isıyı düşürün, krema ekleyin. Yavaşça kaynamaya bırakın (kaynatmayın). Kıyılmış maydanozla servis yapın.

Krema yerine süt de kullanabilirsiniz. Dilerseniz ikisini de kullanmayabilirsiniz. Tercih sizin her şekilde lezzetinden bir şey kaybetmiyor.

