Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi

Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına yeniden kavuşmuştu. Meme kanserini yenen ünlü şarkıcı, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

Şimal, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti. Kanserle mücadelesi devam eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabı üzerinden son durumunu anlattı.

MR SONUCUNU YAYINLADI



MR sonucunu paylaşan ünlü isim sevenlerinden dua istemeyi de ihmal etmedi. Şimal, paylaşımında; 'Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. Sonuç, stabil dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı dondurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak yok olup gidecek. Dua, dua, dua... Başka bir isteğim yok. Gücümsünüz.'' ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci devam eden Şimal, ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı da takipçileriye paylaşmıştı. Şimal, "Evet, ışın tedavisinden sonra yüzümün son hali... Dışarı çıkarken öyle fondöten uyguluyorum ki o bile yetmiyor inanır mısınız? Paris filtresiyle bu kadar kapandı. Allah büyük ya buna da şükür" demişti.