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  4. Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi

Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.12.2024 12:17
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Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, son olarak "Yine yakaladı bu hastalık beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Ünlü isim bu defa sosyal medya hesabından MR sonucunu paylaştı ve sevenlerinden dua istedi.

Hastalığı yeniden nüksetmişti! Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi

Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına yeniden kavuşmuştu. Meme kanserini yenen ünlü şarkıcı, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti.

Şimal, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti. Kanserle mücadelesi devam eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabı üzerinden son durumunu anlattı.

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MR SONUCUNU YAYINLADI

MR sonucunu paylaşan ünlü isim sevenlerinden dua istemeyi de ihmal etmedi. Şimal, paylaşımında; 'Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. Sonuç, stabil dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı dondurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak yok olup gidecek. Dua, dua, dua... Başka bir isteğim yok. Gücümsünüz.'' ifadelerini kullandı.

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Tedavi süreci devam eden Şimal, ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı da takipçileriye paylaşmıştı. Şimal, "Evet, ışın tedavisinden sonra yüzümün son hali... Dışarı çıkarken öyle fondöten uyguluyorum ki o bile yetmiyor inanır mısınız? Paris filtresiyle bu kadar kapandı. Allah büyük ya buna da şükür" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Belki bu yazdıklarım çok kişiye ters gelebilir ama ben sana Allah rızası için bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Dünya hayatı bir şekilde bitiyor bitecek. Hepimiz öleceğiz. Ama Ahirette ölümsüz bir hayat var. Orada Cennet ve Cehennem var. Üçüncü yer yoktur. Her insan bunlardan birisine girecektir. Sen Allah'ın dinine sarıl , Allahın emirlerini yerine getir. İbadetlerini yap ve ahiretini kazanmaya çalış.
Allah şifanızı versin Şifanızı verdikten sonrada kendini unutturmasın
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