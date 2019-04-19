Hastalıklara şifa olacak doğal reçete: Karabiber, limon ve tuz

Doğanın bizlere sunduğu kaynakları doğru bir şekilde değerlendirirsek onları birer ilaç niyetine kullanabiliriz. Mutfağımızdan eksik etmediğimiz karabiber, limon ve tuz bakın nelere iyi geliyor.

Boğaz ağrısı

Boğazınız ağrımaya başladığı anda vakit kaybetmeden bir bardak ılık suyun içine 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı deniz tuzu ve bir yemek kaşığı limon suyunu ilave edip karıştırın. Hazırladığınız karışımla gün içinde birkaç kez gargara yapın. Dilerseniz bu suyu içebilirsiniz de.

Mide bulantısı



Bir çay bardağı suyun içine az bir miktar karabiber ve limon suyu ekleyin. Mide bulantısından hızlı bir şekilde kurtulacaksınız.

Soğuk algınlığı



Kaynamış bir bardak suyun içine yarım limonu koyun ve 20 dakika bekletin. Limonu sudan çıkardıktan sonra karabiberi ilave edip, sıcak bir şekilde suyu için.

Diş ağrısı

1/2 çay kaşığı karabiberi bir miktar karanfil yağı ile karıştırın ve ağrıyan dişinizin üzerine uygulayın. Kısa zamanda ağrının azaldığını göreceksiniz.

Burun kanaması

Burun kanamasında imdadınıza limon suyu yetişiyor. Pamuğa bir miktar limon suyu dökün ve burnunuza bastırın. Kafanızı öne doğru eğin. Kanama hızlı bir şekilde kesilecek.



