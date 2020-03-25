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Hastane bahçesi dezenfekte edildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dr.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi önü ve çevresi itfaiye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Emet Dr Fazıl Doağn Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ’’Hastenemiz bahçesi deenfekte açlışmaları belediyemiz tarafından yapıldı. Bizlere belli aralıllarla bu işlemin yapılacağı belirtildi. Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’a bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilçemizde var olan taksici esnaflarımız sağlık çalışanlarımızı ücretsiz getirip götürüyor. Birlik ve beraberlik Emet ilçemizde en üst seviyede. İlçe Kaymakamımız tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu beyan etti. Sağlık çalışanları olarak herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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