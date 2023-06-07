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Hastane çalışanlarının çocukları için 200 kişilik anaokulu yapılıyor

07.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren Merkezefendi Devlet Hastanesinin bahçesine, sağlık çalışanlarının çocukları için 200 öğrenci kapasiteli anaokulu yapılıyor.

2022 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı dahilinde, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Merkezefendi Devlet Hastanesinin bahçesine anaokulu yapımına başlandı. Yapılacak anaokulu 8 sınıf ve 200 öğrenci kapasitesinde olacak. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Merkezefendi Devlet Hastanesi’nin bahçesinde inşaat halinde olan Merkezefendi Anaokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 10 ayda tamamlanması planlanan proje, anaokulu yaşında çocuk sahibi olan sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek.

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