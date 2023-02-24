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Hastane kontrolünden dönerken kazada hayatını kaybetti

24.02.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hastane kontrolünden dönerken kazada hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden kadının hastane kontrolünden çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ormanköy Mahallesi mevkiinde, A.O. idaresindeki otomobil başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü A.O. araçta bulunan annesi Ayten Oğrul ve sürücünün ablası yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Ayten Oğrul hastaneye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca Ayten Oğrul’un hastane kontrolünden çıktığı ve evine gittiği öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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