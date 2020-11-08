YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hastane korkusunu refakatçi desteği ile yendi

Hastane korkusunu refakatçi desteği ile yendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.11.2020 13:00 | Son Güncelleme

Annesinin ölümünün ardından yaşadığı korku nedeni ile 5 yıldır hastaneye gidemeyen 60 yaşındaki Zilfi Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı proje ile kendisine verilen refakat hizmeti ile hayata bağlandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen “Geniş Ailem” projesi ile 60 yaş üstü vatandaşlara destek veriyor.

Annesinin ölümünün ardından yaşadığı korku nedeni ile 5 yıldır hastaneye gidemeyen 60 yaşındaki Zilfi Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı proje ile kendisine verilen refakat hizmeti ile hayata bağlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen “Geniş Ailem” projesi ile 60 yaş üstü vatandaşlara destek veriyor. Sosyal destek sistemi yetersiz olan, dışa bağımlı konularda kimsesi olmayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sağlık, sosyal ve resmi işlemlerde refakat hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesince yürütülen “Geniş Ailem” projesiyle tanışan Zilfi Çelik, hastane korkusunu yendi. Çelik, 15 yıllık hastalığını “Geniş Ailem” projesiyle yendi.
İzmit’te ikamet eden ve gençlik zamanında uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalışan Zilfi Çelik, bu süreçte 15 yıl boyunca yatalak annesine bakıyordu. Tek yakını olan annesi ile ilgilenen Zilfi Çelik, 5 yıl önce annesini kaybetti. 5 yıldır bunalımda olan ve yalnızlaşarak kendisiyle ilgilenemeyecek duruma gelen Çelik, hastane korkusu yaşamaya başladı. Korkusu nedeniyle hastaneye gidemeyen Zilfi Çelik’in rahatsızlığı da arttı. Korkusu nedeniyle hastaneye gidemeyen Çelik’in yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Çelik, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yürütülen “Geniş Ailem” projesine dahil edildi.
“Geniş Ailem” ekibinin desteğiyle hastaneye gitmeyi kabul eden ve korkularını yenen Zifli Çelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine yatırıldı. Çelik, 15 yıldır acı çektiği kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardından Zilfi Çelik’in fıtık ve kasığından dizine kadar uzanan yağ kitlesi çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Çelik, 15 yıldır çektiği ağrılardan kurtuldu.
Çok zor süreçler geçirdiği belirten Zilfi Çelik, “Uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalıştım. Bu sebepten dolayı bu tür bir rahatsızlığım oluştu. O süreçte yatalak anneme baktığım için kendime zaman ayıramadım. 5 yıl önce annemi kaybettikten sonra her şey kötüye gitti. Annemin ölümünün ardından yalnızlaştım ve hastane korkum arttı. Ameliyat için korkuyu yenmeme destek olan benim anneme gösterdiğim şefkati bana gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarım. Benim için çok uğraştılar, haklarını ödeyemem. 15 yıldır çektiğim acılar, onlar sayesinde son buldu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Darica
Su Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Menderes Eczanesi
Cayirova
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Miray Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kepçeden Fırlayarak Hayatını Kaybetti
Kepçeden Fırlayarak Hayatını Kaybetti
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.