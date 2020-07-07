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Hastane var, yerini gösteren bir tane tabela yok

BİLECİK HABERLERİ  | 07.07.2020 15:43 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi her gün ilçe dışından gelen yüzlerce misafir ağırlarken, Pazaryeri İlçe Hastanesini gösteren yön tabelası olmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor.Bilecik’in doğası ve göletleriyle ünlü turizm cenneti olan Pazaryeri’ne günde yüzlerce turist geliyor.

Hastane var, yerini gösteren bir tane tabela yok

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi her gün ilçe dışından gelen yüzlerce misafir ağırlarken, Pazaryeri İlçe Hastanesini gösteren yön tabelası olmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor.
Bilecik’in doğası ve göletleriyle ünlü turizm cenneti olan Pazaryeri’ne günde yüzlerce turist geliyor. İlçeye gezmeye gelen kişilerin hastane ile ilgili bir işi olunca, sora sora hastane arıyorlar. Hal böyle olunca ilçeye gelen yerli yabancı turistler bu duruma tepki gösterirken, yetkililerden biran önce hastaneyi gösteren talebelerin konulmasını istediler.

Hastane var, yerini gösteren bir tane tabela yok

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Bozüyük Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
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