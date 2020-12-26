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Hastanede Kovid-19'dan ölen cinayet şüphelisinin kimliği DNA testiyle belirlenecek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.12.2020 13:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da özel bir hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden kişinin, cinayet suçundan arandığı ve sahte kimlikle işlem yaptırdığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da özel bir hastanede koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden cinayet şüphelisinin gerçek kimliği DNA testiyle belirlenecek.

Alınan bilgiye göre, 18 Aralık'ta merkez Kayapınar ilçesinde özel bir hastaneye Haşim Ç. ismiyle giriş yapan kişi, Kovid-19 teşhisiyle tedavi altındayken 25 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

Söz konusu kişinin, kasten adam öldürme suçundan aranan Ahmet Ç. olduğu ve sahte kimlikle işlemlerini yaptırdığı iddiası üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda olay yeri incemeleme ekipleri tarafından, kimlik tespiti amacıyla DNA testi yapılabilmesi için zanlıdan kan örneği alındı, parmak izi ve fotoğraflama çalışması yapıldı.

Haşim Ç'nin de polise verdiği ifadede, Ahmet Ç'nin kendisinin kimlik fotokopisi ile hastaneye giriş yaptığını öğrendiğini, konudan haberinin olmadığını, 2014'te kimliğini kaybettiğini, aynı yıl yeni kimlik çıkardığını ve kimliğinin hastanede kullanılmasıyla ilgisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Hastanede yaşamını yitiren kişiye ilişkin soruşturma sürüyor.

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