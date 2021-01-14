Hastanede polise mukavemet eden 2 kişiye 1 yıl 2’şer ay hapis cezası

Balıkesir’de parkta karıştıkları kavga sonrası gittikleri hastanede polise hakaret ettikleri ve mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 sanığa 1 yıl 2 ay 17’şer gün hapis cezası verildi.

Balıkesir’de 24 Eylül 2019’da meydana gelen kavga sonrası hastaneye sevk edilen Nihat Y. ve Burak B. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gitmişti. Parkta bir genci darp ettikleri öne sürülen bu kişilerin hastanede polislere mukavemette bulunmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, diğer suçlarından dolayı tutuklu bulunan sanık Nihat Y’nin ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Tutuksuz sanık Burak B. ise mahkeme salonuna gelmedi. Nihat Y, daha önce verdiği savunmasını yineleyerek beraatını istedi. Tanık olarak dinlenen hastanenin güvenlik görevlisi G.G, sıra beklemeden doktorun yanına giren sanıkların, tartışma sırasında polise hakaret içerikli konuşmalar yaptıklarını söyledi. Güvenlik görevlisi M.Ö. de olay sırasında sanıkların karakola gitmemek için polise direndiğini anlattı. Mahkeme, sanıklar Nihat Y. ve Burak B’yi "görevli memura hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17’şer gün hapisle cezalandırdı.

Olay: Nihat Y. ve Burak B, 24 Eylül 2019’da Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde kavgaya karıştıktan sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gitmişti. Parkta bir genci darp ettikleri öne sürülen bu kişilerin hastanede polislere mukavemette bulunmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan Nihat Y. ve Burak B. tutuklanmış, haklarında gaspın yanı sıra polise mukavemetten ayrı dava açılmıştı. Söz konusu iki kişi ile diğer sanık Muhammet A’ya "yağma ve gasp" suçundan 6 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmişti. Kararın itiraz sürecinde tahliye edilen sanıklardan Nihat Y, işlediği başka suçlardan dolayı yeniden tutuklanmıştı.

