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Hastanedeki minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi dindirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Hastanede tedavi gören minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi ekipleri dindirdi.

Hastanede tedavi gören minik Fetih’in çöp kamyonu aşkını Ümraniye Belediyesi ekipleri dindirdi. Çöp kamyonlarına hayran olduğu için her gün akşam evinin penceresinde çöp kamyonlarını bekleyen iki yaşındaki Fetih Ali Pehlivan, hastaneye kaldırıldıktan sonra penceresinden çöp kamyonlarını göremeyince mutsuz oldu. Bu durumu haber alan belediye ekipleri ise minik Fetih’e sürpriz yaptı.
Henüz iki yaşındaki Fetih Ali Pehlivan, çöp kamyonlarına adeta aşıktı. Her gün akşam evlerinin camlarına çıkarak heyecanla çöp kamyonlarını bekleyen ve büyük bir heyecan yaşayan minik Fetih, hastalanarak Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Tip 1 şeker hastalığı olduğu tespit edilen minik Fetih, Kardiyoloji bölümünde tedavi olurken çöp kamyonlarını göremediği için mutsuz olduğu görüldü. Sadece çöp kamyonu oyuncağı ile oynayan Fetih Ali Pehlivan’ın bu mutsuz durumunu haber alan Ümraniye Belediyesi ekipleri, minik Fetih’e küçük bir sürpriz yaptı. Ekipler, yaklaşık bir haftadır tedavi gören minik Fetih’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastanenin bulunduğu sokaktan çöp kamyonlarını geçirdi. Cama çıkarak çöp kamyonlarını izleyen minik Fetih, bu durum karşısında çok mutlu oldu.
Minik Fetih’in babası Fatih Pehlivan, “Her akşam camda çöp kamyonu bekleriz biz. Çöp kamyonu sevdamız var” dedi.
Anne Arzu Pehlivan ise “Çöp kamyonunu özellikle bekliyoruz her akşam. Tabii günlerdir buradayız. Camdan sürekli çöp kamyonu arabası bekliyoruz ama gelmiyor. Böyle bir sürpriz karşısında çok şaşırdık. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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