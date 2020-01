Hastanenin konferans salonunda kitap okudular

Manisa Valiliği tarafından MANEP 2023 kapsamında hayata geçirilen ’Manisa her yerde okuyor’ projesinde farklı etkinliklere imza atılıyor. Birçok okul birbirinden ilginç etkinliklerle kitap okumanın önemine değinirken Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu öğrencileri de Merkezefendi Devlet Hastanesinde yarım saat kitap okuyarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

MANEP 2023 Manisa her yerde okuyor Projesi kapsamında Manisa’da Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ile Merkezefendi Devlet Hastanesi işbirliğinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede kitap okurken, etkinliğe Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Okul Müdürü Metin Gencay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi sorumluları ve yaklaşık 200 öğrenci ile veli katıldı.

Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, hastane bünyesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu Müdürü Metin Gencay ise, ’Manisa her yerde okuyor’ Projesi kapsamında farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, hastanede kitap okunabileceğini göstermek amacıyla kitap okuduklarını söyledi.

Etkinliğe katılanlar hastanenin konferans salonunda 30 dakika boyunca kitap okudu.