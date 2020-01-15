YURTHABER
  4. Hastanenin konferans salonunda kitap okudular

Hastanenin konferans salonunda kitap okudular

MANİSA HABERLERİ  | 15.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği tarafından MANEP 2023 kapsamında hayata geçirilen ’Manisa her yerde okuyor’ projesinde farklı etkinliklere imza atılıyor.

Manisa Valiliği tarafından MANEP 2023 kapsamında hayata geçirilen ’Manisa her yerde okuyor’ projesinde farklı etkinliklere imza atılıyor. Birçok okul birbirinden ilginç etkinliklerle kitap okumanın önemine değinirken Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu öğrencileri de Merkezefendi Devlet Hastanesinde yarım saat kitap okuyarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.
MANEP 2023 Manisa her yerde okuyor Projesi kapsamında Manisa’da Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu ile Merkezefendi Devlet Hastanesi işbirliğinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla hastanede kitap okurken, etkinliğe Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Okul Müdürü Metin Gencay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi sorumluları ve yaklaşık 200 öğrenci ile veli katıldı.
Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, hastane bünyesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu Müdürü Metin Gencay ise, ’Manisa her yerde okuyor’ Projesi kapsamında farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, hastanede kitap okunabileceğini göstermek amacıyla kitap okuduklarını söyledi.
Etkinliğe katılanlar hastanenin konferans salonunda 30 dakika boyunca kitap okudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı 6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı
Manisa FK’da tek hedef şampiyonlukManisa FK’da tek hedef şampiyonluk
DSİ Manisa’da 15 baraj 10 gölet yaptıDSİ Manisa’da 15 baraj 10 gölet yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Üniversite Senatosu Musabeyli’de toplandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Secret Minds etkinliğinin 2. turu tamamlandı

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Sivas‘ta su ürünleri denetimleri

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Ceyhan’da Geri Dönüşüm Parkı açıldı

Ceyhan’da Geri Dönüşüm Parkı açıldı

Manisa Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:40

Manisa Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Cansu Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Yapa Eczanesi
Merkez
Kumral Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Demirci’de 11 branşta spor kursu

Demirci’de 11 branşta spor kursu

Salihli’de ’Nöbetçi Noter’ uygulaması başlıyor

Salihli’de ’Nöbetçi Noter’ uygulaması başlıyor

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.