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Hastaneye Atatürk ve Dr. Fazıl Doğan köşesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dr.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde Atatürk köşesi ve Milli Mücadele kahramanı ve aynı zamanda ilçe hastanesine adı verilen Dr. Fazıl Doğan köşesi oluşturuldu.
Hastane Başhekimi Uzman Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ’’Hastanemizde Dr. Fazıl Doğan ve Atatürk köşesinin yapımı tamamlandı. Dr. Fazıl Doğan’ın köşesi için bizlerden katkılarını esirgemeyen değerli ailesine ve Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği başkanına ve yönetimine çok teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk köşesi ve 1. Dünya Savaşı’ndan sonra yerleştiği Emet’te, Emet Müdafai Vatan Cemiyeti’ni kurmuş; bölgedeki çeteler ve dağ eşkıyasını toplayarak Emet Milli Müfrezesi’ni oluşturmuş istiklal madalyası sahibi Dr. Fazıl Doğan köşesi hastanemize hayırlı olsun’’ dedi.

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