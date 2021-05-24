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Hastaneye gitme fırsatı bulamayan Erzincanlı çiftçi aile çapa yaptıkları tarlada aşılandı

24.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil aşı ekibinin, yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediğini öğrenerek tarlada aşıladığı çiftçi aile, ayaklarına kadar giden bu hizmet karşısında duygusal anlar yaşadı - Dr. Kübranur Çukadar: - "Tüm yaşlı ve yatağa bağımlı olanlar ile özrü olan vatandaşlarımızın bizzat evine gidiyoruz. Herkesi aşılamaya çalışıyoruz çünkü bu Kovid-19'u ancak aşılamayla yenebiliriz"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da ekim zamanı başladığı için yoğun mesai yapan çiftçi ailelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aşıları tarlada yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi, hastaneye gitme fırsatı bulamayan kırsaldaki vatandaşların aşılanması için seferber oldu.

Bu kapsamda Uluköy köyünde tarlada çapa yapan 60 yaşındaki Vesile ve 70 yaşındaki Hüseyin Ayan çiftinin yanına giderek sohbet eden sağlık ekibi, çiftçi ailenin yoğun bahçe işleri nedeniyle hastaneye gidemediği için henüz aşılanmadığını öğrendi.

Sağlık ekiplerince tarlada aşılanan Ayan çifti, ayaklarına kadar gelen bu hizmet karşısında duygulu anlar yaşadı.

- "Kovid-19'u ancak aşılamayla yenebiliriz"

Mobil aşı ekibinde görevli Dr. Kübranur Çukadar, AA muhabirine, her an görevlerinin başında olduklarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Merkeze bağlı Uluköy'deyken çapa yapan iki vatandaşı gördüklerini ifade eden Çukadar, şöyle konuştu:

"Onaylarımızı aldıktan sonra aşılarını yaptık. Bu şekilde şu an 55 yaş üzerindeki herkese aşılarını yapmaya çalışıyoruz. Tüm yaşlı ve yatağa bağımlı olanlar ile özrü olan vatandaşlarımızın bizzat evine gidiyoruz. Herkesi aşılamaya çalışıyoruz çünkü bu Kovid-19'u ancak aşılamayla yenebiliriz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. 1,5 senedir bu işin içerisindeyim ve gerçekten bunlara dikkat edilerek hasta olunmadığının en büyük kanıtlarından birisi de benim."

Aşısı yapılan Vesile Ayan ise kendilerini tarlada gören sağlık görevlilerinin yanlarına geldiğini anlatarak, "Aşımızı yaptılar, Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin çünkü her daim arkamızda. Arabamız yok, işimiz de çoktu. Çiftçi olduğumuz için iş nedeniyle aşı olmaya gidememiştik." diye konuştu.

- Tarlaya gelen aşı hizmeti duygulandırdı

Ayaklarına kadar gelen aşı hizmeti karşısında duygulanan Hüseyin Ayan da araçlarının olmadığını ve iş yoğunluğu nedeniyle aşı olmaya gidemediklerini belirtti.

Ekiplerin köyden geçerken yanlarına geldiğini söyleyen Ayan, "Gelip aşımızı tarlada yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah devlete zeval vermesin. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Devlet ayağımıza kadar geliyor, niye aşı olmayalım ki." ifadelerini kullandı.

Ayan, bu süreçte canla başla mesai yapan sağlık ekiplerine de teşekkür etti.

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