Hastaneye kaldırılan Lucescu'dan ilk açıklama geldi! "Türkiye maçına çok sinirlendim"

Futbol dünyasının duayen ismi Mircea Lucescu, Türkiye-Romanya maçı sonrası hastaneye kaldırılmasıyla herkesi korkutmuştu. "Kalp krizi geçirdi" iddiaları gündemi sarsarken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın yaşadığı sorunun kalp krizi değil, maçın yüksek tansiyonuna bağlı bir "ritim bozukluğu" olduğu öğrenildi.

Burak Kavuncu

Romanya kampında, fenalaşarak bilincini kaybeden Mircea Lucescu hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumu hakkında yapılan ilk açıklamalar, korkulanın aksine bir nebze olsun yüreklere su serpti.

"TÜRKİYE MAÇINA ÇOK SİNİRLENDİĞİM İÇİN OLDU"

Golazo Romanya'ya konuşan teknik direktör Mircea Lucescu: "Şu an iyiyim. Türkiye maçının analizine başladığımda çok sinirlendim. Üstelik üzerinden 3 gün geçmesine rağmen. Bu öfkenin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim.

Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar oldu. Bu bana ilk kez Brescia’dayken de olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, fibrilasyonlardan kendim çıkamazsam ertesi sabah şok tedavisi uygulayacaklarını söylediler ama sabaha kadar nabzım normale dönmüştü. Sonra, geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Şimdi yine. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım."

"BU KADAR ÇOK SİNİRLENMEMİN NEDENİ YEDİĞİMİZ GOL"

"Türkiye maçında bazı hatalar yaptık… Gol pozisyonunda da, böyle davranmamalıydık… Olmaz… Bu yüzden bugün bu kadar çok sinirlendim.

Türkiye'nin oyun gücünün maçın son bölümünde düştüğünü iddia eden Lucescu, "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu sürdüremezdi ve biz de tam o zaman onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatle analiz edenler, Türkiye'nin aslında bizi hiç şaşırtmadığını çok net gördü." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Romanya Türkiye Mircea Lucescu son dakika milli takım
