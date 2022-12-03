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Hastaneye kaldırılan Pele'den bir kötü haber daha! Kemoterapiye cevap vermiyor...

03.12.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser tedavisi gören efsane futbolcu Pele, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Brezilyalı eski futbolcunun kemoterapiye de cevap vermediği açıklandı.

Hastaneye kaldırılan Pele'den bir kötü haber daha! Kemoterapiye cevap vermiyor...

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin vücudunun bir yıldan fazladır gördüğü kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı duyuruldu. Brezilya'nın köklü basın kuruluşlarından Folha de Sao Paulo'nun haberinde, Pele'nin Eylül 2021'den bu yana kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gördüğü belirtildi.

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Haberde efsane futbolcunun salı günü rutin kontroller için gittiğini söylediği hastanede vücudunun kemoterapiye cevap vermediği ve yoğun bakıma alınmaksızın ağrılarını ve nefes darlığını hafifletmek amacıyla önlemler uygulandığı bildirildi.

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Palyatif bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan ve iyileşme ihtimali az görülen hastalar için semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanan bakım türü olarak biliniyor.

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Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

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Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, 4 kez katıldığı Dünya Kupası organizasyonlarında 12 gol attı ve Brezilya'nın 3 Dünya Kupası kazanmasında başrolü oynadı.

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