Hastayken çalıştırılan personel, daha az verimli oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Öğretim Üyesi Dr. Seda Mumlu Karanfil, hastayken iş yerinden çalışan personellerin verimliliğinin, işe hiç gelmeyenlere göre daha düşük olduğunu ancak ne kadar verimli çalışıldığının tespit edilemediğini kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, sağlık iyileştirme hizmetleri sağlayıcısı AdvancePCS (2003) tarafından yapılan araştırmada, işe devamsızlığın işletmelerde yarattığı verimlilik kayıpları yüzde 28 iken, iş yerinde görünürde var olmanın oluşturduğu verimlilik kayıplarının yüzde 72 olarak tespit edildiğini belirtti.

Karanfil, şunları kaydetti:

"Günümüzde birçok insan sağlık problemi yaşamakta ancak yaşadığı sağlık problemlerine rağmen çalışanlar izin almadan çalışmaya devam etmektedir.

Bu durum iş yeri açısından maliyet kayıplarına neden olurken çalışanları açısından da düşük verimliliğe neden oluyor. Literatürde presenteeism olarak da bilinen iş yerinde görünürde var olma durumu, çalışanın hasta olması ya da farklı bireysel, örgütsel sorunları olması durumunda işe devam etmesinin, işe devamsızlıktan daha maliyetli ve görünmez bir sorun olduğunu göstermektedir."

Hasta olduğu halde çalışmaya devam eden personellerin ciddi verimlilik kayıplarına sebep olduğunu kaydeden Karanfil, insanların hasta olduklarında ya da herhangi bireysel problemleri olduğunda izin almadan çalışmaya devam etmelerinin altında birden fazla neden olduğunu belirtti.

Karanfil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışan izin aldığında, Ya işten atılırsam? diye kaygı duyabilmekte ve iş güvencesizliği algısı yaşayabilmektedir. Çalışan kişi, yöneticilerine ya da iş arkadaşlarına işine ne kadar bağlı olduğunu göstermek isteyebilir. İşe gelmediğinde işlerini devredecek, yaptığı işi yapabilecek kimsenin olmadığını düşünebilir. Yakında bir terfi bekliyor olabilir. İşe gitmediği günlerde ücretinin kesilecek olması, çalışanın işkolik bir kişiliğe sahip olması, çalışanların iş yerinde görünürde var olma davranışlarına neden olan bu nedenler, işletmelerde işe devamsızlıklardan ziyade yüksek verimlilik kayıplarına neden oluyor."

İş yerinde görünürde var olma davranışını önleyecek birtakım tedbirler almaları gerektiğini belirten Karanfil, bu durumun hem çalışanların sorunları açısından hem de işletmelerin verimliliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

