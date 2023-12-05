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Hatalı dönüş kazayı böyle getirdi

05.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden dönüş yapan sürücünün kontrolündeki otomobile çarptı.

Hatalı dönüş kazayı böyle getirdi

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kask kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde anayol üzerinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, sinyal vermeden dönüş yapan otomobile çarpıp savruldu. Yerden kendi çabalarıyla kalkan motosikletli, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken, kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün tabelaya rağmen u dönüşünün yasak olduğu yerden sinyal vermeden geçiş yapmaya çalıştığı görüldü.

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