YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda hedef ligde kalmak

Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nda hedef ligde kalmak

30.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Ahmet Çoban: "Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu. Biz de bu rakipler içerisinde kendimize ortalarda bir yer edinmek istiyoruz"

SALİM TAŞ - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Geçen sezon 1. Lig'i ikinci bitirerek Efeler Ligi'ne yükselen Hatay Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun ilk haftasında yarın sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Ahmet Çoban yönetimindeki Hatay temsilcisi, lige iyi bir başlangıç yaparak kenti en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Yeni sezona ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çoban, geçen sezon 1. Lig'de gösterdikleri başarıyı yeni sezonda da sürdürmek istediklerini söyledi.

Kadrolarını güçlendirerek 2'si yabancı 10 oyuncu transfer ettiklerini aktaran Çoban, Efeler Ligi'nde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

- "Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu"

Sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Geçen seneki kadromuzdan kaptanımızı, iki pasörümüzü, orta ve köşe oyuncumuzu takımda tuttuk. Geri kalan oyuncularımızın tamamını yeni oluşturduk. Bu süreçte Belaruslu ve Polonyalı olmak üzere 2 yabancı oyuncu aldık. Ziraat Bankkart'tan, Halkbank'tan oyuncularla kadromuzu takviye ettik. Şu anki hedeflerimiz için kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Takım içerisinde güzel bir uyum var. Bu seneki hedefimiz, ortalarda bir yerde ligde kalmak, ligi tanımak ve önümüzdeki sene için lige daha hazır hale gelmek. Lig, birbirinden güçlü ve zorlu rakiplerle dolu. Biz de bu rakipler içerisinde kendimize ortalarda bir yer edinmek istiyoruz. Kendimize ligde ilk 6 veya 8 arasında bir hedef koyduk ama elimizden gelirse daha üstünü zorlayabilir miyiz, yapabilir miyiz, bunu süreç gösterecek. Kadromuz şu an için buna elverişli gibi."

Çoban, güçlü takımların bulunduğu ligde taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

- Berkan Bozan: "Ligde ne kadar yukarılara tırmanabilirsek oralarda bitirmek istiyoruz"

Üç sezondur takımda kaptanlık görevini yürüten Berkan Bozan da lige en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Efeler Ligi'nin çok zorlu olduğunun altını çizen Berkan, "Bizim tabii ki hedeflerimiz var ama önce lige adapte olmamız gerekiyor. Hedef maçlarımız var. İyi takımlardan almamız gereken ekstra galibiyetler var. O hedefler doğrultusunda hafta hafta, maç maç hazırlanıp hep beraber sonunu göreceğiz. Ligde ne kadar yukarılara tırmanabilirsek oralarda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Berkan Bozan, yarın evlerinde TÜRŞAD ile oynayacakları maçı kazanarak lige galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Metin Açık ise bu sezon güzel bir kadro oluşturduklarını dile getirdi.

Ligi en iyi yerde bitireceklerine inandığını aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Takımdaki oyuncular yaklaşık bir aydır beraber çalışıyor. İyi bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Yabancı oyuncular hemen adapte oldu. Biz de takımın başarılı olması için her türlü altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Takımımız, başarılı olmak için var gücüyle çalışacaktır. Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildiHatay'da tarihi eser operasyonunda 26 testi ele geçirildi
Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlıKonyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, 10 bin tona yakın fındık aldıklarını açıkladı:
Anahtar Kelimeler:
Hatay Voleybol Efeler Ligi

Hatay Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:22
Öğle
12:31
İkindi
15:52
Akşam
18:29
Yatsı
19:42
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.