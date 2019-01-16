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Hatay'da amatör balıkçı yakaladı: Oltasına takılan balığı görünce şaşkına döndü!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
YAŞAM  | 16.01.2019 10:16 | Son Güncelleme

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasıyla 20 kilo ağırlığında 'Çatalkuyruk' balığı yakaladı. Balığı gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Halil Başer, 'İlk defa bu kadar büyük bir balık yakaladım' dedi.

Hatay'da amatör balıkçı yakaladı: Oltasına takılan balığı görünce şaşkına döndü!

İlçede olta balıkçılığı yapan Halil Başer, gece yarısı attığı oltasına büyük bir balık takıldığını fark etti. Oltasının kopmaması için yavaş davranan balıkçı, arkadaşlarının da yardımıyla balığı yarım saatte kıyıya çekti. Başer, 20 kilo ağırlığında ve 1 metre uzunluğundaki Çatalkuyruk balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balığı gördüğünde çok şaşırdığını belirten balıkçı Halil Başer, arkadaşlarıyla Dörtyol Sahilinde balık avladığını belirterek, "Oltaya birden bir şeyin takıldığını fak ettim. Çok güçlüydü oltamın misinasının kopacağını zannettim ama kopmadı. Balığı dışarı almak için acele etmedim. Balığı su yüzeyinde görünce çok şaşırdım, ilk defa bu kadar büyük bir balık yakaladım" dedi. (İHA)

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