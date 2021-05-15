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Hatay'da kapanışı Gaziantep yaptı

15.05.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi.

Hatay'da kapanışı Gaziantep yaptı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep FK deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Gaziantep FK 1-0 kazandı ve sezonu 9. sırada tamamladı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 73. dakikada Jefferson'dan geldi. Hatayspor ile oynadığı son 7 lig maçını kaybetmeyen Gaziantep FK (4G 3B), Nisan 2004'ten (2. Lig'de 2-4) bu yana rakibine mağlup olmadı.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 2. yenilgisini alan Hatayspor, Süper Lig'deki ilk sezonunu 61 puanla 6. sırada noktaladı. Kazanamadığı son 4 maçta 3 yenilgi alan Gaziantep FK ise 58 puanla 9. sırada sezona nokta koydu.

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Hatayspor
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