Hatay'da kapanışı Gaziantep yaptı

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep FK deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi Gaziantep FK 1-0 kazandı ve sezonu 9. sırada tamamladı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 73. dakikada Jefferson'dan geldi. Hatayspor ile oynadığı son 7 lig maçını kaybetmeyen Gaziantep FK (4G 3B), Nisan 2004'ten (2. Lig'de 2-4) bu yana rakibine mağlup olmadı.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 2. yenilgisini alan Hatayspor, Süper Lig'deki ilk sezonunu 61 puanla 6. sırada noktaladı. Kazanamadığı son 4 maçta 3 yenilgi alan Gaziantep FK ise 58 puanla 9. sırada sezona nokta koydu.

