Mynet Trend

Hatay'da Paskalya ayini

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.04.2019 08:36 | Son Güncelleme

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Hatay'da Paskalya ayini

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kutlamalara, Hatay ve farklı illerden çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.

İlk olarak kilise içerisinde düzenlenen ayinde, vatandaşlar mum yakarak dua etti.

Antakya ve tüm Orta Doğu Rum Ortodoks Kilisesi Patriği, Selevkiya Metropoliti Efram Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler seslendirildi.

20190428_2_36194220_43980929_Web

Kilise bahçesinde devam eden ayinde, konfeti gösterisi gerçekleştirildi ve ayine katılanlar birbirlerinin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Assos sahilinde tedirgin eden görüntüAssos sahilinde tedirgin eden görüntü
Vahşet görüntülerini 'Yılanla dans' diyerek paylaştı!Vahşet görüntülerini 'Yılanla dans' diyerek paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paskalya ayini hatay
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Tedirginlik artıyor! Çatlakların ardından yol çöktü!

Tedirginlik artıyor! Çatlakların ardından yol çöktü!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Tarkan Viking Kanında prenses rolüyle tanıdığımız güzelin hazin sonu!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

Bir daha asla çöpe atamayacaksınız!

İzmir'de cinayet gibi kaza! Feryatları yürekleri dağladı!

İzmir'de cinayet gibi kaza! Feryatları yürekleri dağladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Assos sahilinde tedirgin eden görüntü

Yılana yapılan işkence sosyal medyada tepki çekti

Vahşet görüntülerini 'Yılanla dans' diyerek paylaştı!

Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…

Bir anda karşısına çıktı! Evini yavru kurtlar sarınca…

Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı

Hayal etti başardı, yüzlerce insanı ev sahibi yaptı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı

500 kilogram çikolatadan Atatürk Anıtı yapıldı

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.