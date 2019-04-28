Hatay'da Paskalya ayini

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen kutlamalara, Hatay ve farklı illerden çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı.
İlk olarak kilise içerisinde düzenlenen ayinde, vatandaşlar mum yakarak dua etti.
Antakya ve tüm Orta Doğu Rum Ortodoks Kilisesi Patriği, Selevkiya Metropoliti Efram Maluli, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüler, Dimitri Doğum ve Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil'in yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler seslendirildi.
Kilise bahçesinde devam eden ayinde, konfeti gösterisi gerçekleştirildi ve ayine katılanlar birbirlerinin bayramını kutladı.
Kaynak: AA
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