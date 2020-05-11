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Hatay'da ramazanın vazgeçilmezi: Meyan şerbeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Hatay'da, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, yoğun ilgi görüyor. Ramazanın simgesi haline gelen meyan şerbeti hem tok tutuyor hem de susamayı önlüyor.

Hatay'da ramazanın vazgeçilmezi: Meyan şerbeti

Kentin merkez ilçesi Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşı'nın girişinde meyan şerbeti satan Mehmet Gündüz, 31 yıldır her ramazan ayında meyan şerbeti ve şalgam tezgahını kuruyor. Gündüz, Hatay mutfağının lezzetli ama bir o kadar yağlı ve acılı yemeklerini vatandaşların meyan kökü içerek kolaylıkla sindirebildiğini belirtti.

İÇİNDE HİÇBİR KATKI MADDESİ BULUNMUYOR

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Meyan kökünün sindirimi kolaylaştırmanın yanında tok tuttuğunu dile getiren Gündüz, "Meyan kökü tamamen doğal bir bitkiden yapılıyor. İçerisinde kesinlikle hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Katkısız olduğu için sağlıklı. Sadece kök ve sudan oluşuyor. İçerisinde koruyucu herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor ve bu yüzden 1 yıl dayanabiliyor" dedi. Meyan kökü şerbeti aynı zamanda tok ve dinç tutma, susatmama özelliğine sahip.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Kentin ağır yemek kültürüne sahip olduğunu ve bu nedenle sindirimi kolaylaştıran meyan kökününün çok tercih edildiğini ifade eden Gündüz, "Hatay sofralarının özellikle vazgeçilmeyen içeceği olan meyan kökü, iftarlarımızın olmazsa olmasıdır. Hatay'ın yemekleri yağlı ve ağır olur. Acımız, ekşimiz ve tatlımız baya ağır olur. İftarını meyan kökü ile yaptıktan sonra anında mideyi rahatlatır. Sindirimi kolaylaştırıyor" diye konuştu.

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