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Hatay'da sır olay! Anne otomobille uçurumdan yuvarlandı, 2 yaşındaki çocuğu evde ölü bulundu

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Hatay'ın Defne ilçesinde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan ve kazadan yaralı olarak kurtulan Gökben O.'nun oğlu 2 yaşındaki S.E.O. ise babası Mehmet O. tarafından evde ölü bulundu.

Hatay'ın Defne ilçesinde Gökben O.'nun kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu Döver Mahallesi'nde 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

BABA, ARAÇTA OĞLUNUN OLMADIĞINI GÖRÜNCE EVE GİTTİ

Eşinin kaza yaptığı haberini alan Mehmet O., olay yerine geldiğinde Gökben O.'nun yaralı kurtulduğunu gördü ancak araçta 2 yaşındaki oğlunun olmadığını öğrenince Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti.
BEBEK

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren Mehmet O., 2 yaşındaki oğlu S.E.O.'nun hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil'i arayıp, yardım istedi. Eve sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

Polis ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük S.E.O.'nun cansız bedeni, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Anne Gökben O.'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, S.E.O.'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olay ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kadın yanlışlıkla veya bilerek çocuğunu öldürüp intihara teşebbüs etmiş gibi görünüyor
Allah rahmet eylesin , sabır diliyorum. Şu insanın insana yaptığı zulme bak yarab nasıl bir üzüntüdür. Herkese akıl ve vücut sağlığı diliyorum.
Bence kadın çocuğunu öldürdü kendini de öldürmek istedi
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