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Hatay'ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Geçmişi 1900'lü yıllardan öncesine dayandığı belirtilen ve günümüze kadar uzanan limon dondurmasında özellikle seyyar arabalarında satış yapan ustalar tercih ediliyor.

Hatay'ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

Gastronomi kenti Hatay’ın yaz mevsimi lezzetlerinden limon dondurması, havaların ısınmasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı.

dondurma

Hatay'a has lezzetlerden olan limon kabuğu rendesi, limon suyu ve şekerden yapılan limon dondurması merkezi alanlarda, büfelerde ve seyyar limon arabalarında satılıyor. Geçmişi 1900'lü yıllardan öncesine dayandığı belirtilen ve günümüze kadar uzanan limon dondurmasında özellikle seyyar arabalarında satış gerçekleştiren ustalar tercih ediliyor.

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Merkez Antakya ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda limon dondurması satan Mustafa Doğru, "Hatay’a özgü bir lezzet. Kendi üretimimiz ve herhangi bir katkı maddesi kullanmadığımız bir ürün, çok lezzetli bir ürün, yazın çok rağbet görüyor. Herkesi, tüm Hatay halkını burada bekliyoruz. Fiyatlarımız uygun, meyveli ve meyvesiz iki çeşit üretiyoruz, meyveliler 5, sade olanlar 3 TL, bardak dondurmalar 1,5 TL'den başlıyor, 3 ila 5 TL arasında değişiyor.
Limon fiyatları bizi etkiliyor ama biz bunu halka yansıtamıyoruz şu an çünkü insanların ceplerine düşman olma gibi bir düşüncemiz yok, elimizden geldiği kadar düşük rakamlarda kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz” dedi.
22 yıllık limon dondurması ustası Arif Çalğın ise “Daha sezonun başındayız şuan bu derecede olursa artık yazın ortasında limon fiyatları nasıl olur bilemiyorum. Buda tabi ki bizi biraz zorluyor ama limonun fiyatı ne kadar olursa olsun limonu taze olarak kullanmak zorundayız. Çünkü müşterimizin ağız ve damak tadı alıştığı için herhangi bir katkı maddesi kullanamıyoruz” diye konuştu.

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Limon dondurmasının Hatay’a özgü lezzet olduğunu ifade eden Çalğın, “Hatayımızın meşhur limon dondurmaları, memleketin başka yerinde değil limon dondurması sadece Hatay’a özeldir. Esasında buz limondur ama gel git zamanla artık bunu dondurma şekline döndürdüler ama dondurma değil yani sütle alakası yok” dedi.

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