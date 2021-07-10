YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı

Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı

10.07.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı

Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 6 Temmuz'da, Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese düzenlediği operasyonda yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrolle olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik 6 ilde 16 adrese baskın düzenlemiş, 25 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde 3 altın bileklik, 2 yüzük, kolye ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktıGökdelende soyunmuşlardı! Yeni skandalları ortaya çıktı
PARTNERSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdimSerdar Ortaç'tan eski eşine: Ondan hiç beklemezdim
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, yeni Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu:AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, yeni Dörtyol Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu:
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:46
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:35

Hatay Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Çıray Eczanesi
Antakya
Demet Eczanesi
Antakya
Hatay Eczanesi
Antakya
Öztoprak Eczanesi
Antakya
Aksoy Eczanesi
Iskenderun
Dilara Eczanesi
Iskenderun
Yazar Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.