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Hatay mutfağını konu alan belgesel ABD'de festivalde gösterilecek

27.11.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Cereci'nin yaptığı "Çok Kültürlü Hatay Mutfağı" belgeseli, New York'ta 20-22 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Slim Cinema Vertical Film Festivali'nde izlenime sunulacak - Prof. Dr. Cereci: - "Bu Hatay açısından da çok büyük bir tanıtım. Hatay mutfağını bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oluyoruz"

MEHMET GÜRKAN - UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, Prof. Dr. Sedat Cereci'nin çektiği "Çok Kültürlü Hatay Mutfağı" adlı belgesel ABD'deki festivalde gösterilecek.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, yazar ve yönetmen Prof. Dr. Cereci, geçen yıl Lübnan Gastronomi Kongresi'nde gösterilen belgeselin, ABD, Arjantin, İspanya, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerde de izlenime sunulması için başvuruda bulundu.

1992'den bu yana 30'a yakın belgesel film çeken Cereci'nin yönetmenliğini yaptığı "Çok Kültürlü Hatay Mutfağı" adlı çalışmanın, ABD'nin New York kentinde 20-22 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Slim Cinema Vertical Film Festivali'nde gösterilmesine onay geldi.

- "Hatay mutfağını tarihsel bağlamda ele aldık"

Prof. Dr. Sedat Cereci, AA muhabirine, belgesel filminin ABD'de gösterilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Her gösterimin kendisi için başarı olduğunu belirten Cereci, "Çünkü her film festivallere kabul edilmiyor. Bu anlamda filmimizin ABD gibi zor film beğenen bir ülkede gösterilmesi kuşkusuz bizi gururlandırıyor ve sevindiriyor. Bu Hatay açısından da çok büyük bir tanıtım. Hatay mutfağını bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oluyoruz." dedi.

Cereci, belgeselin kentin tüm etnik unsurlarını kapsamasını amaçladıklarını, çekimlerde mekan olarak Hatay merkez ve tüm ilçelerini kullandıklarını anlattı.

Belgeselde kentin en az 10 bin yıla dayanan mutfak tarihini konu edindiklerini dile getiren Cereci, "Hatay mutfağını tarihsel bağlamda ele aldık. Tabii ki Hatay etnik ve mezhepsel açıdan çok kültürlü bir şehir. Bu anlamda çok büyük bir zenginlik var, bunu değerlendirdik. Meyveler, sebzeler, etler ve baharatlar... Hatay bir baharat cenneti ve bütün bu malzemelerle yapılan değişik kültürlere özgü yemekleri filmimizde gösterdik." diye konuştu.

Birçok konuda belgeseller hazırladığını ve bunların daha çok tanıtım amaçlı olduğunu belirten Cereci, çeşitli belgesellerinin şimdiye kadar 60'tan fazla ülkede gösterime girdiğini kaydetti.

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