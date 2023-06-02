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"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

02.06.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hatay nar ekşisi", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Antakya Ticaret Odasından (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun girişimleriyle kentin önemli lezzetlerinden Hatay nar ekşisinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.

Kurumun değerlendirmesinin ardından ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

ATSO'nun 2005 yılından bu yana gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması çalışmaları kapsamında 14 ürünün tescillenmesinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hatay'da biber salçası, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında da tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.

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Hatay Coğrafi işaret atso belge nar ekşisi

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