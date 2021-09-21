Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yaklaşık 20 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda, kürek ve tırpan yardımıyla toplanan sahil kumları elekten geçirilerek atıktan arındırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda atıklar çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.
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