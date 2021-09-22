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Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

22.09.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Akdeniz Hatay

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