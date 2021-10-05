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Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

05.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlattıkları temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çöp poşetlerine dolduruyor.

Toplanan atıklar daha sonra imha ediliyor.

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