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Hatay sahillerini temiz tutmak için 8 ayda 692 ton atık topladılar

27.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mahir Çiçek: - "Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının olduğu kumsalları atıklardan arındırıyoruz, sahillerimizi onlar için de koruyoruz"

CEM GENCO - Hatay'ın 158 kilometrelik sahili, yılın 8 ayında 692 ton atıktan arındırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, çevre kirliliğine karşı mavi sularda ve kumsallarda birçok kez temizlik çalışması yaptı.

Arsuz, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerini kapsayan 158 kilometrelik sahil şeridinde görev alan 80 personel, iki deniz yüzeyi temizlik teknesi, iki deniz atık toplama aracı ve iki kum eleme makinesiyle topladıkları atıkların doğaya karışmasını önledi.

Ekipler, bu yılın 8 ayında sahillerden arındırdığı 692 ton çöpü Gökçegöz Katı Atık Bertaraf Tesisine ulaştırdı.

- "Denize atılan çöpler canlıların hayatını olumsuz etkiliyor"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mahir Çiçek, AA muhabirine, kentte son 7 yılda sahil ve kumsallardan toplanan 5 bin 734 ton atığın bertaraf edildiğini söyledi.

Mavi sulardan araç lastiği, ayakkabı, kıyafet ve pet şişe gibi farklı türlerdeki atıkların çıkarıldığını belirten Çiçek, plastiklerden sonra en fazla karşılaştıkları çöpün bebek bezi olduğunu dile getirdi.

Çiçek, personelin sahil temizliğini her gün yaptığını ifade ederek, "Denize atılan çöpler canlıların hayatını olumsuz etkiliyor. Denizlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Atıkların yaklaşık yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Çiçek, çöplerin, deniz canlılarının yaşamını tehlikeye attığını anlattı.

Çiçek, turizm kenti Hatay'ın, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarına da ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Canlıların yuvalama, yavrularının da denize ulaşma dönemlerinde sahilde rahat şekilde hareket etmeleri için temizlik çalışmalarımızda hassasiyet gösteriyoruz. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının olduğu kumsalları atıklardan arındırıyoruz, sahillerimizi onlar için de koruyoruz. Kıyı temizlik ekiplerimiz ve teknedeki görevlilerimiz günde ortalama 3 ton atık topluyor. Yılın 8 ayında denizden ve sahillerden 692 ton atık toplandı."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Hatay deniz sahil

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