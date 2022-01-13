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  4. Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama:

Hatay Valiliğinden Afrin'deki bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama:

13.01.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir"

Hatay Valiliği, Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde, eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti.

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