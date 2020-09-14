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Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:

HATAY HABERLERİ  | 14.09.2020 23:12 | Son Güncelleme

"9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir"

Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde patlama meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

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