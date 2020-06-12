Hatay Valisi Doğan'dan Kovid-19 açıklaması:

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor." dedi.

Vali Doğan, Arsuz ilçesinde katıldığı bir temel atma töreninde, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kovid-19 sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Komşu ülkelere baktığımız zaman Türkiye'nin burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarının ve ortaya koyduğu başarının hakkını teslim etmek lazım. Biz Hatay olarak da ciddi bir süreç geçirdik. Bu süreci sağlık personeliyle, diğer bakanlıklarımızın temsilcileriyle biz de başarılı şekilde yürüttük. Hatay'da bugüne kadar çıkan pozitif vaka sayısı 320'dir. Bu rakamın içerisinde sadece Hatay değil, 4 milyon nüfuslu İdlib, yine 1 milyona yakın nüfuslu Afrin'in vakaları da yer alıyor."