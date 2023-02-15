YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hatay Voleybol Takımı'nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybetti

Hatay Voleybol Takımı'nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybetti

15.02.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.

TVF'den yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce sporcu Ceren Akman ve altyapı sporcusu Elçin Çınar'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 59 kilo 60 gram esrar ele geçirildiAnkara'nın Gölbaşı ilçesinde 59 kilo 60 gram esrar ele geçirildi
Manisaspor depremzedeler için tesislerinin kapısını açıyorManisaspor depremzedeler için tesislerinin kapısını açıyor
IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen Gaziantep'i ziyaret etti:IKBY Başkanı Barzani, depremden etkilenen Gaziantep'i ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Türkiye Voleybol Federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 15 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
13:08
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.