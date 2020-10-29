Hatay Yayladağı'ndaki çalılık yangınıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan çalılık yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Denizgören Mahallesi Keltepe eteklerinde çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük çalılık alanın zarar gördüğü anımsatıldı.

Açıklamada, yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.A'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, aynı yangınla ilgili gözaltına alınan başka bir şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

