YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi

Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi

17.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Trabzonlular, takımlarının bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyip 38 yıllık hasrete son vereceğine inanıyor - Kırıkhan 408 Evler Mahalle Muhtarı Şakir Varlıbaş: - "Hatay'a geldiğimiz günden bu yana içimizdeki Trabzon ve Trabzonspor sevgisini 7'den 70'e yaşamaktayız"

HÜSEYİN YILDIZ- Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1964'te yaşanan heyelan nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan göç ederek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına tam destek veriyor.

İlçeye bağlı 408 Evler Mahallesi'nde yaşayan 10 bin dolayındaki Trabzonlu, mahalle okulunun duvarları ile bazı evlerin dış cephelerini, çevre duvarlarını ve kapılarını bordo-maviye boyadı.

Evlerine ve iş yerlerine Trabzonspor bayrağı asan, duvarlara takımlarının armasını çizdiren aileler, 38 yıllık şampiyonluk özleminin bu yıl son bulacağına inanıyor.

408 Evler Mahalle Muhtarı Şakir Varlıbaş, AA muhabirine, Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa yakın olmasından dolayı mahalle halkının büyük coşku içerisinde olduğunu söyledi.

"Hatay'a geldiğimiz günden bu yana içimizdeki Trabzon ve Trabzonspor sevgisini 7'den 70'e yaşamaktayız." diyen Varlıbaş, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un şampiyonluğunu mutlulukla bekliyoruz. Aynı zamanda ikinci takımımız olan şehrimizin takımı Atakaş Hatayspor'u da bu yıl Avrupa kupalarında görmek istiyoruz. İnşallah bu yıl her iki takımımızı da dilediğimiz yerde görürüz."

Trabzonspor'un ligin 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için kente geleceğini hatırlatan Varlıbaş, Trabzonsporlu oyuncuları karşılaşma öncesi mahallelerinde ağırlamak istediklerini belirtti.

- "Çocuklarımız Trabzonspor'un şampiyonluğunu görsünler"

Mahalle sakinlerinden Aziz Orhan da 1984'ten bu yana şampiyonluğa hasret kaldıklarını vurgulayarak, "İnşallah bu yıldan itibaren şampiyonluklara yeniden ambargo koyacağız. Bizler Hatay'da yaşadığımız için ikinci takımımız olan Hatayspor'a da başarılar diliyoruz. Bu şampiyonluğu bekliyoruz, artık çocuklarımız da Trabzonspor'un şampiyonluğunu görsünler istiyoruz." dedi.

Sezgin Demirhan da Trabzonspor sevgisini çocuklarına aşılamaya çalıştığını aktararak, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasıyla hasretlerinin son bulacağını dile getirdi.

20 yaşındaki Doğukan Uzun da yaşı itibarıyla Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmediğine değinerek, "Doğduğumdan bu yana Trabzonsporluyuz. Ben Kırıkhan ilçesinde doğdum ama Trabzonsporlu olarak doğdum. 20 yaşındayım ve Trabzonspor'un şampiyonluğunu göremedim. Bu yıl inşallah şampiyonluk yaşayacağız. Bundan sonra artık her yıl şampiyonluğu elimizde tutacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi:
Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtulduNevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu
Kayserispor-Konyaspor maçının ardındanKayserispor-Konyaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:37
Öğle
12:49
İkindi
16:12
Akşam
18:51
Yatsı
20:04
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Yıllarca kendimi sakladım” dedi! Paylaşımı olay oldu

“Yıllarca kendimi sakladım” dedi! Paylaşımı olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina reçetesi: Cinsel gücü artırmak için...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.