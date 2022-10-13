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Hatay'da 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

13.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

Hatay'da 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 milyon 440 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir adreste bandrolsüz makaron olduğu bilgisine ulaştı.

Adresteki depo ve kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 440 bin makaron bulundu.

Depo sahibi R.M. gözaltına alındı.

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Hatay Antakya makaron operasyon

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