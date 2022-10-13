Hatay'da 1 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 milyon 440 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Küçükdalyan Mahallesi'ndeki bir adreste bandrolsüz makaron olduğu bilgisine ulaştı.

Adresteki depo ve kamyonette yapılan aramada, 1 milyon 440 bin makaron bulundu.

Depo sahibi R.M. gözaltına alındı.

