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Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

15.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 11 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 3 ilçede belirlenen adreslere baskın yaptı.

Adreslerde 11 bin 400 litre sahte içki ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma, şüpheliler D.A, E.U, M.G. ve K.K'yi gözaltına aldı.

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