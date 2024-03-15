Hatay'da 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

Hatay'da 1 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 25 organizatör ile 123 kaçak göçmen yakalandı. Adliyeye sevk edilen 16 organizatör tutuklandı.

Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçaklığı istatistiklerini paylaştı. Açıklamada, "1 Şubat - 14 Mart tarihleri arasında 13 olaya müdahale edilmiş ve 25 şüpheli organizatör yakalanmış ve 16 şüpheli organizatör mahkemelerce tutuklanmıştır. 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştır. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 14 araç siciline şerh konularak bağlanmıştır. Ayrıca bu olaylarda 123 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir” denildi. (DHA)

