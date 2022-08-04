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Hatay'da 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

04.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'da 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Narlıca Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak akaryakıt depolandığını tespit etti.

Adresteki aramada 1650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.T. gözaltına alındı.

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