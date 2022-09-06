Hatay'da 1750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Büyükdere Mahallesi'ndeki ikametlerde arama yaptı.

Adreslerdeki depolarda, 1750 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler M.T, V.T, Ç.Y. ve T.T. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz