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Hatay'da 1750 litre sahte içki ele geçirildi

06.09.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 1750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 1750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği belirlenen Büyükdere Mahallesi'ndeki ikametlerde arama yaptı.

Adreslerdeki depolarda, 1750 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler M.T, V.T, Ç.Y. ve T.T. gözaltına alındı.

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Hatay içki jandarma sahte

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