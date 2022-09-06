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Hatay'da 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

06.09.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Özyörük Mahallesi'nde 2 ayrı adresten motosiklet çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikletleri çalan kişinin Ö.F.D. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının motosikletlerle görüntüsü çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, zanlının çaldığı motosikletle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Bir başka kayıtta ise zanlının çaldığı diğer motosikleti "benzini bittiği" gerekçesiyle bir başka kişinin motosikleti ile çektirdiği görülüyor.

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